Damadın tulum giydirilerek, el arabasıyla sokaklarda gezdirildiği ilginç düğün, geleneğiyle dikkat çekti.

Bursa'nın İznik ilçesinde damat, gelin almaya tulumla gitti.

Normalleşme süreciyle birlikte başlayan düğünlerin ardından 25 yaşındaki Emre Ede ile Aysu Usta da dünya evine girmek için düğün yaptı.

İlginç geleneklerle yapılan düğünde damadın arkadaşları, damada zor anlar yaşattı.

TULUM GİYDİRDİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle damada sağlık personelinin kullandığı tulum giydirildi. Damat, davul zurna eşliğinde meydanda oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursa'da damada tulum giydirip el arabasıyla gezdirdiler - VİDEO



EL ARABASIYLA GEZDİRDİLER

Ardından Emre Ede, arkadaşları tarafından ilçede el arabası ile gezdirildi. Damat Ede, geleneği sürdürdüklerini belirterek, düğününün normal bir dönemde yapsaydı, işkencelere maruz kalacağını söyledi.