Bursa'da damadın arkadaşları 45 metre takı taktı Bir düğünde eğlenmek isteyen arkadaş grubu, gelin ve damada sürpriz yaparak hazırladıkları kurdele ile 45 metre parayı dakikalarca boyunlarına doladı.

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İHA

Düğünlerde eğlenceli takı törenlerine bir yenisi daha eklendi.

Düğünde takı töreninde arkadaşları, damada sürpriz yaptı.

Bursa'da yaşanan olayda misafirler yaşanan anları gülerek izledi.

Recep ve Gülfidan çifti düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne, damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu.

45 metre taktılar

Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti.

Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu.

"Eğlence olsun"

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde "eğlence olsun" diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.