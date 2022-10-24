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- Bursa'da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar
Bursa'da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar
- 24.10.2022 - 12:20
- Güncelleme : 24.10.2022 - 14:44
Bursa'nın Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde, tavuk alma denilen düğün gelenekleri hala devam ediyor.
Köyde evlenen çift, düğün eğlencesini devam ettirdikleri geleneklere uygun bir şekilde yaptı.
Damat Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm seven dostları ve arkadaşları katıldı.
Damada yapmadıklarını bırakmadılar
Konvoy ile köyün girişine gelip düğün arabasının önünü kesen gençler, gelin arabası önünde eğlenmeye başladı.
Tam olarak aracın önünde 6 saat eğlenen gençler, müzik eşliğinde oyun oynadı.
Bursa'da arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı VİDEO
Üzerindeki kıyafetleri yırttılar
Bol bol eğlenip kendinden geçen damadın arkadaşları, damada yapmadığını bırakmadı.
Damadın üzerindeki kıyafetlerini yırtan gençler, damadı soyup kadın şalvarı giydirdi ve eğlenceyi burada sonlandırmadı.
İHA'nın haberine göre, gelin aracının önünde piknik tüpü getirdiler ve damada düğün günü sokak ortasında menemen yaptırdılar.
Hava kararınca düğün eğlencesi sona erdi.