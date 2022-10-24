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    Bursa'da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar

    Mudanya'da geleneklerini yaşatan gençler, damat arkadaşlarına en mutlu gününde yapmadıklarını bırakmadı.
    • 24.10.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:44
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    Bursa'da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar

    Bursa'nın Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde, tavuk alma denilen düğün gelenekleri hala devam ediyor.

    Köyde evlenen çift, düğün eğlencesini devam ettirdikleri geleneklere uygun bir şekilde yaptı.

    Damat Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm seven dostları ve arkadaşları katıldı.

    Damada yapmadıklarını bırakmadılar

    Konvoy ile köyün girişine gelip düğün arabasının önünü kesen gençler, gelin arabası önünde eğlenmeye başladı.

    Tam olarak aracın önünde 6 saat eğlenen gençler, müzik eşliğinde oyun oynadı.

    Bursa'da arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı VİDEO

    Bursa da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar #1

    Üzerindeki kıyafetleri yırttılar

    Bol bol eğlenip kendinden geçen damadın arkadaşları, damada yapmadığını bırakmadı.

    Damadın üzerindeki kıyafetlerini yırtan gençler, damadı soyup kadın şalvarı giydirdi ve eğlenceyi burada sonlandırmadı.

    İHA'nın haberine göre, gelin aracının önünde piknik tüpü getirdiler ve damada düğün günü sokak ortasında menemen yaptırdılar.

    Hava kararınca düğün eğlencesi sona erdi.

    Bursa da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar #2

    Bursa da damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar #3


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