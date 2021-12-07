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    Bursa'da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına yuvarlanan yavru ayı; belediye, jandarma ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılıp, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 19:28
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    Bursa'da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-11 bölgesinde, ayağından yaralanmış yavru bir ayı, dere kenarında görüldü. Bölge trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi’ne bildirilmesiyle, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı.

    YAVRU AYI DÜŞTÜĞÜ DEREDEN ÇIKARILDI

    Yaralı ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yağmur altında, önce ayıya ulaşan ekipler, ardından dikkatle yanına yaklaşıp yarasını kontrol etti. Ayı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

    Bursa'da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı VİDEO

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #1

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Tedavisinin yapılması için Orman Genel Müdürlüğü'ne götürülen ayının iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #2

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #3

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #4

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #5

    Bursa da dere yatağına düşen yavru ayı kurtarıldı #6

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