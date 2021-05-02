Tam kapanmada derede yüzen ve halı yıkayan vatandaşlar, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Tüm yurtta perşembe günü başlayan tam kapanma uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve derede yüzen kişilerin olduğuna dair ihbar alan ekipler operasyon yaptı.

O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

31 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklar ve gençler, Uludağ Deliçay'da yüzdü. Onlarca genç ve çocuğun tam kapanmaya uymadığı ihbarı üzerine operasyon yapan polis, vatandaşları dağıttı.

Bursa'da derede yüzenler polisi görünce kaçtı ViDEO







POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Bazı mahalle sakinleri derede halı yıkarken, polis ekiplerini gören vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.



