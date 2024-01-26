Bursa'da donarak bekledi: Gezeravcı’nın dolunay geçişini fotoğrafladı Evinin bodrumunda teleskop üreten Bursalı Şenol Şanlı, dondurucu soğukta saatlerce bekledi ve Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uzay İstasyonu'nun yörüngesi Bursa'nın üzerinden geçerken dolunayla birlikte görüntülemeyi başardı.

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İHA

Bursa’da yaşayan 57 yaşındaki Şenol Şanlı, özel sektörden emekli olduktan sonra gökyüzüne merak sardı.

Evinin bodrum katını atölyeye çevirerek birçok araştırma yapan Şanlı, gözlem yapabilmek için ise teleskop üretti.

Boş zamanlarında ayın evrelerinin fotoğrafını çeken ve bu sayede merakı daha çok artan Şanlı, gezegenleri, yıldızları ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu fotoğraflamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin ardından en büyük hayalinin Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde bir Türk astronot varken fotoğraflamak olduğunu söyleyen Şanlı, 24 Ocak Çarşamba akşamı bu hayalini gerçekleştirdi.

Yaptığı teleskopla başardı

İçinde Alper Gezeravcı’yı taşıyan saatte 28 bin kilometre hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu’nu, Bursa’nın İznik ilçesinden geçerken kendi yaptığı teleskopla dolunay ile birlikte görüntüledi.

Yarım saniyelik görüntüyü -1 derecede bekledi

Gezeravcı’yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yarım saniyelik görüntüsünü yakalamak için saatler öncesinden hazırlık yapan Şanlı, “Türk astronotumuz geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti, 14 günlük görevine başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir yörüngesi var. Bu yörünge zaman zaman Bursa’nın üzerinden geçiyor. Bu yörünge geçtiğimiz 24 Ocak’ta Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Köyü Dikilitaş mevkiine denk geldi. O gece aynı zamanda dolunay vardı. Uluslararası Uzay İstasyonu dolunayın önünden geçiş yaptı ve içerisinde omzunda Türk bayrağı olan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı vardı. Bu bizim için çok kıymetli bir çekimdi.

Gece saat 22.30 civarlarında hava sıcaklığı -1 derecede çekimlerimizi tamamladık. Çekim için evimden 90 kilometre yol yaptım ama buna değdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dolunay önünden geçişi bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde gerçekleşti. Çok heyecan verici bir olaydı. Bu çekim için bir ön hazırlık ve araştırma yapmamız gerekti. İnternet siteleri üzerinden geçiş hattını öğrendik. Daha sonra sahaya gidip hazırlıklarımızı yaptık, teleskopumuzu kurduk. Geçiş anını bekledik ve o bir saniyelik görüntüyü yakaladık.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)