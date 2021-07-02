- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu
Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu
- DHA
- 02.07.2021 - 16:04
- Güncelleme : 02.07.2021 - 16:08
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan down sendromlu Altan Ertan'ın (22), askerlik hayali gerçek oldu.
MAHALLELİ SEFERBER OLDU
İki yaşındayken annesini kaybeden Altan Ertan'ın babaannesi ve halasıyla yaşayan down sendromlu gencin asker olabilme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen sivil toplum teşkilatı ile mahallenin gençleri, organizasyon düzenledi.
Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu VİDEO
ASKER OLUP SELAM VERDİ
Günler öncesinden başlayan hazırlıkların sonunda, Altan'a asker kıyafeti giydirildi, kalabalık bir katılımla araç konvoyu yapıldı.
İlçenin caddelerinde tur atan konvoy, mahalle meydanına geri döndüğünde meşale ve havai fişek gösterisiyle karşılandı. Meydanı yürüyerek geçen Altan Ertan, kendisini izleyenleri selamladı.
GÖNLÜNCE EĞLENDİ
Asker eğlencesi için hazırlanan alanda, orkestranın çaldığı şarkılarla eğlenen Altan Ertan'ın programa katılanlara teşekkür ettiği konuşması da alkış aldı.