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Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu

Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu

Yıllardır hayalini kurduğu askere gitme heyecanını bir günlüğüne de olsa yaşayan Altan, sembolik olarak askeri üniforma giyip selam verdi.