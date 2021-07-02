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    Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu

    Yıllardır hayalini kurduğu askere gitme heyecanını bir günlüğüne de olsa yaşayan Altan, sembolik olarak askeri üniforma giyip selam verdi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 16:08
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    Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan down sendromlu Altan Ertan'ın (22), askerlik hayali gerçek oldu.

    MAHALLELİ SEFERBER OLDU

    İki yaşındayken annesini kaybeden Altan Ertan'ın babaannesi ve halasıyla yaşayan down sendromlu gencin asker olabilme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen sivil toplum teşkilatı ile mahallenin gençleri, organizasyon düzenledi.

    Bursa'da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu VİDEO

    ASKER OLUP SELAM VERDİ

    Günler öncesinden başlayan hazırlıkların sonunda, Altan'a asker kıyafeti giydirildi, kalabalık bir katılımla araç konvoyu yapıldı.

    İlçenin caddelerinde tur atan konvoy, mahalle meydanına geri döndüğünde meşale ve havai fişek gösterisiyle karşılandı. Meydanı yürüyerek geçen Altan Ertan, kendisini izleyenleri selamladı.

    Bursa da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu #1

    GÖNLÜNCE EĞLENDİ

    Asker eğlencesi için hazırlanan alanda, orkestranın çaldığı şarkılarla eğlenen Altan Ertan'ın programa katılanlara teşekkür ettiği konuşması da alkış aldı.

    Bursa da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu #2

    Bursa da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu #3

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    Bursa da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu #6

    Bursa da down sendromlu genç, askerlik hayaline kavuştu #7

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