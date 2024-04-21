DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 bacaklı civciv dünyaya geldi.
Dört bacağı olduğu için yürümekte güçlük çeken civciv görenleri hayrata düşürdü.
İnegöl’ün kırsal Çitli Mahallesi’nde Kenan Az’a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı.
9 civcivden biri dört bacaklı dünyaya geldi
Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az’ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşadı.
Yürümekte zorluk çeken civciv ise mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.
"Yüce Rabbim neler yaratıyor"
Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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