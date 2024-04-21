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Bursa’da dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırttı

Bursa’da dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırttı İnegöl'deki kırsal bölgede yaşayan bir vatandaşın yumurtlayan tavuğundan çıkan civcivlerden birinin dört bacaklı olması yörede şaşkınlık yarattı.