23 Nisan yaklaşırken, kanser hastası olup odalarından çıkışa izin verilmeyen çocuklar için sürpriz düzenlendi. Duvara iplerle tırmanan grup, çocuklara pencereden sürprizlerini verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu ile Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi (UEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yılında kutlamalara katılamayacak çocuklar için özel etkinlik düzenledi.

Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve odalarından dışarıya çıkmalarına izin verilmeyen çocuklar için hediyeler hazırlandı.

Bursa'da duvara tırmanıp, kanserli çocuklara 23 Nisan hediyesi verildi VİDEO



Duvardan tırmanıp, camdan hediye verdiler

Süper kahraman kıyafeti giyip güvenlik ekipmanlarıyla iplerle çocukların kaldığı odalara tırmanan öğrenciler, hediyeleri çocuklara verdi. Pencerede ellerinde hediye olan süper kahramanları gören çocuklar mutluluk yaşadı.

Projeye ev sahipliği yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bildiğiniz gibi üniversitenin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Bu anlamda toplumun her kesimi ile iş birliği yapıyoruz. Uludağ Elektrik ile bu yıl 23 Nisan’ı hastanemizde geçirecek olan yavrularımızı sevindirmek adına hediye dağıtımı yaptık. Bu duyarlılığa dahil olan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

"Yüzlerinde oluşan tebessüm bize enerji oldu"

Hizmet verdikleri bölgede her bir bireyin onların için ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Bugün burada hastanede yatan çocuklarımıza ve ailelerine az da olsa moral olabilmek istedik. Bugün Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Mağaracılık Topluluğu öğrencileri öncülüğünde 23 Nisan coşkusunu hastane camından hasta çocukların odalarına getirdik. Yaşadıkları zorlu dönemlerde yüzlerinde oluşan ufacık tebessüm bizim için ayrıca bir enerji kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

"Beni görünce abla düşüyor dedi"

Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Nur Korkmaz, kendisini pencerede gören çocukların büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da hastanede yatan çocukların bayramını kutlamak için hediyelerini verdik. Böyle özel günlerde hastaneden çıkamayacak durumda olan çocuklara ulaştığımızda ve onların gözlerindeki mutluluk o kadar hissediliyor ki, bu çok güzel bir duygu tarif edemeyeceğim kadar güzel bir duygu. Beni pencerede gördüğünde “Abla düşüyor” diye tepki gösterdi. Hediyeyi verdiğimde de direkt çıkartıp boyamaya başladı.” ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

Hasta odasının penceresinde kendilerine hediye getiren öğrencileri görünce şaşırdığını söyleyen Mehmet Mustafa Erdoğan (13), "3 gündür hastanedeyim. Odamda oturuyordum bir abi pencereye tırmandı ve bana hediye verdi. Çok mutlu oldum." dedi.

























