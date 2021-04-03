Bursa'da duvarlarından süt akan tarihi kale

En kurak günlerde bile süt renginde bir sıvı akan kale görenleri hayrete düşürüyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyündeki Süt Kalesi’nden her cuma günü süt akıyor.

Tarihî kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediliyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süte benzer beyaz bir sıvı damlıyor.

KÖYE AKIN ETTİLER

Süt Kalesi’nden, cuma günleri akan sütün aralarında konuşma zorluğu çekenlerinde bulunduğu bir çok hastalığa deva oluyor söylentisi, köye insanların akın etmesine neden oldu.

"RİVAYETE GÖRE.."

Köylerinde bulunan kaleye dair bilgiler paylaşan Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

MUHTAR YALANLADI

Uluabat Köyü’nde bulunan tarihi Süt Kalesi kalıntılarının arasından süt değil, yağmur nedeniyle kireçli su aktığını söyleyen Köy Muhtarı Şevket Aşnı iddiaları yıllar önce yalanlandı.

Şevket Aşnı, “Köyümüze oldukça fazla yağmur yağar. Her yağıştan sonra, Süt Kalesi’nin kalıntılarından kireçli su damlıyor. İnsanlar bunu, sağlığa faydalı süt olarak kabul ediyor. Bu söylenti kısa sürede yayıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından köyümüze gelen kişiler, cuma günleri kalede sızıntı halinde akan kireçli suyu, süt niyetiyle bardağa koyup, şifa arıyorlar. Böyle bir olay yok. ” dedi.

















