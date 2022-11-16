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    Bursa'da ekmeğe zam geldi

    Bursa'da daha önce 4 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı 5 liraya çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:45
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    Bursa'da ekmeğe zam geldi

    Birçok gıda maddesinde artan maliyetlerden sonra Bursa Fırıncılar Odası, yaklaşık 5 ay önce yaptığı zamma yeni bir zam daha yaptı.

    Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, ekmeğin zamlı fiyatının 15 Kasım'dan itibaren uygulandığını ifade etti.

    Ekmek fiyatları

    İHA'nın haberine göre; Bursa'da 4 liradan satılan 200 gram ekmek 5 liraya, 400 gram ekmek 10 liraya, 300 gram kepek ekmek 10 liraya, 350 gram tam buğday ekmek 12,5 liraya, 350 gram sarı buğday ekmek 12,5 liraya, 350 gram çavdar ekmek 12,5 liraya, 600 gram köy ekmeği 15 liraya, 600 gram Trabzon ekmeği 15 liraya, 40 gram roll ekmek 1 lira 60 kuruş, 50 gram roll ekmek 1 lira 70 kuruş, 300 gram lavaş ekmeğin fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

    ekmek zam


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