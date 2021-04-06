Bursa'da elektrik arızasına giden ekipler, montla leylek ısıttı

Elektrik arızası için bölgeye giden ekipler, bir leyleğin soğuktan etkilendiğini görünce montlarını çıkararak leyleği ısıtmaya çalıştı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkisinde elektrik aktarımında aksama yaşandı.

Sabah saatlerinde elektrik arızası ihbarına giden UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri, dönüş yolunda soğuktan etkilenen bir leyleğe rastladı.

MONTLARIYLA ISITTILAR

Leyleği sepetli araca alan ekipler, vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra bir süre montlarıyla ısıtmaya çalıştı.

Leylek, yeniden doğaya salındı.





