Atatürk'ün 83 yıl önce hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi, emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.

Tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu.

Kentte Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

9'U 5 GEÇE ELEKTRİK DİREĞİNDEYDİ

Saat 09.05’te sirenler çalarken, yolda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler, saygı duruşuna geçti.

Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'ndaki aydınlatma direğinde çalışan işçi de saat 09.05'te, emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.

Bursa'da elektrik direğinde Ata'ya saygı duruşu VİDEO





































