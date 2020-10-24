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- Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı
Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı
Bir vatandaş, kullandığı elektrikli bisiklet ile 2 adet yatak taşıdı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 24.10.2020 - 14:48
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ortaköy Sokak'ta dün akşam henüz ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye atacak bir davranış sergiledi.
Sürücü, iki yatağı birden elektrikli bisiklet ile taşıdı.
O ANLAR KAMERADA
Trafikteki sürücüler, elektrikli bisiklet kullanıcısının yatakları başının üzerinde taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı VİDEO