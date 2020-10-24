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    Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı

    Bir vatandaş, kullandığı elektrikli bisiklet ile 2 adet yatak taşıdı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 14:48
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    Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı

     

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ortaköy Sokak'ta dün akşam henüz ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye atacak bir davranış sergiledi.

    Sürücü, iki yatağı birden elektrikli bisiklet ile taşıdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Trafikteki sürücüler, elektrikli bisiklet kullanıcısının yatakları başının üzerinde taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Bursa'da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı VİDEO

    Bursa da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı #1

    Bursa da elektrikli bisikletle 2 yatak taşıdı #2

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