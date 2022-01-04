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- Bursa'da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti
Bursa'da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti
Engelli vatandaşı araçları durdurarak yolun karşısına geçiren trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
- İHA
- 04.01.2022 - 09:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fuar Caddesi'nde engelli bir vatandaş, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada yoldan geçen trafik polisi vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu görerek yanına gitti.
POLİS YOLU KESİP YARDIM ETTİ
Trafik polisi yolu keserek engelli vatandaşı arabası ile birlikte karşıya güvenli şekilde geçirdi. O anlar engelli yayaya yol veren vatandaşın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.