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    Bursa'da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

    Engelli vatandaşı araçları durdurarak yolun karşısına geçiren trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:20
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    Bursa'da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fuar Caddesi'nde engelli bir vatandaş, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

    O sırada yoldan geçen trafik polisi vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu görerek yanına gitti.

    POLİS YOLU KESİP YARDIM ETTİ

    Trafik polisi yolu keserek engelli vatandaşı arabası ile birlikte karşıya güvenli şekilde geçirdi. O anlar engelli yayaya yol veren vatandaşın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti #1

    Bursa da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti #2

    Bursa da engelli vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti #3


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