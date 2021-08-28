Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen engelli gençler için düzenlenen asker eğlencesinde aileler, duygusal anlar yaşadı.

Bursa’da zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen gençlerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için davullu zurnalı asker eğlencesi ve kına töreni düzenlendi.

Asker adaylarına kına yakılmasının ardından davul zurna eşliğinde oyun havalarıyla oyunlar oynandı.

Bu anları gören aileler duygu dolu anlar yaşadı.

"ASKERLİĞE HEVESLERİNİ GÖRMEMİZ, BU EĞLENCEYİ YAŞATMAMIZA SEBEP OLDU"

Dağder Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Koçak ise şunları kaydetti:

"Beş tane dağ ilçemizin içinde bulunduğu dağ köylerimizde yaşayan askerlik çağına ulaşmış ama zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle askere gidememiş kardeşlerimiz için biz bu eğlenceyi düzenledik. Kardeşlerimizin askerlik için hevesli olduklarını görmemiz üzerine böyle bir eğlence ve duygu yaşatmak istedik.’’

Bursa'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi VİDEO







ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Eğlenceye Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, siyasi partilerin il yöneticileri ve gençlik kolları başkanları, dernek yöneticileri ve gençlerin aileleri katıldı.

