Bursa'da eşinin hatırası diye sakladığı çiçek odayı sardı

Eşinin hatırasını yaşatmak isteyen adam, 10 yıldır vefat eden eşinin çiçeğini büyütüyor.

Bursa Yenişehir'de yaşayan Osman Filiz'in eşi, 10 yıl önce vefat etti.

Geriye 4-5 yıllık bir çiçek bırakan eşinin hatırasını yaşatmak isteyen Filiz, rahmetli karısından kalan çiçeğe 15 senedir gözü gibi bakıyor.

Binbaşı çiçeği olarak da bilinen çiçek, Filiz'in ilgisi ve sevgisi sayesinde bütün odayı kapladı.

DUYAN GÖRMEYE GİDİYOR

Duyanların çiçeği görmeye geldiğini belirten Osman Filiz, karısının 10 yıl önce vefat ettiğini ve ölmeden 4-5 yıl önce bu çiçeği diktiğini anlattı.

ÇİÇEK ODAYI KAPLADI

Merhumenin bu çiçeği çok sevdiğini belirten Filiz, “Eşimin hatırası. Misafir odasında genişçe bir saksıya diktiği bu çiçeğe bakarak onu hatırlıyorum. Sulamasını, bakımını hiç ihmal etmiyorum. Çiçek odayı tamamen kapladı. Ben de eşime olan sevgimi bu şekilde sürdürüyorum.” diye konuştu.

"EŞİMİN SEVGİSİNİ YAŞATIYORUM"

Filiz, “Odanın içinde başka çiçekler daha var, eşimden kalan bu çiçeğe gözüm gibi bakıyorum. Çünkü burada onun hatırası yaşıyor. Vaktimi böyle geçiriyor, eşimin sevgisini yaşatıyorum.” dedi.