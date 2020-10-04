Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı

Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı

İznik’te dün gündeme gelen ve taksici esnafının çay içerek sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırılırken, oto çekicisinin üzerinde lahdi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Dönemi lahdi hemen yanı başında bulunan taksi durağındaki esnafı adeta masası haline gelmişti.

Haberlere konu olan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntülerin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi.

Bursa'da kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit VİDEO

MÜZEYE TAŞINDI

Bu sabah, 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinçle çekiciye yüklenerek yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı VİDEO

