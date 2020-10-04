Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı

    İznik’te dün gündeme gelen ve taksici esnafının çay içerek sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırılırken, oto çekicisinin üzerinde lahdi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 16:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı

    Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Dönemi lahdi hemen yanı başında bulunan taksi durağındaki esnafı adeta masası haline gelmişti.

    Haberlere konu olan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntülerin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi.

    Bursa'da kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit VİDEO

    MÜZEYE TAŞINDI

    Bu sabah, 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinçle çekiciye yüklenerek yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü.

    Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bursa'da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı VİDEO

    Bursa da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı #1

    Bursa da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı #2

    Bursa da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı #3

    Bursa da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı #4

    Bursa da esnafın sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye taşındı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir