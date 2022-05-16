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    Bursa'daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii

    Karacabey ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan 614 yıllık Valide Sultan Camii, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.
    • 16.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:08
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    Bursa'daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii

    Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde bulunan 614 yıllık tarihi Valide Sultan Camii, 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı.

    Tarihi camiyi ve etrafındaki doğal güzellikleri görmek isteyen vatandaşlar, Uluabatlı Hasan'ın köyüne akın ediyor.

    Yanından Mustafakemalpaşa Çayı akıyor

    Tarihi caminin yanından akan Mustafakemalpaşa Çayı ve yeşile bürünen ova, tarihi camiye ayrı bir güzellik katıyor. Buraya gelen vatandaşlar, tarihi camide ibadetlerini yaparken etrafındaki doğal güzelliklerini keyfini çıkartıyor.

    Bursa daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii #1

    "Buraya gelenler hayran kalıyor"

    Açıklamalarda bulunan Tekbirsen Genel Başkan Vekili ve Camii İmamı Zübeyir Demirkaya, "Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan tarihi camiyi Yıldırım Beyazıt Han, annesi Valide Sultan adına yaptırmıştır. 614 yıllık camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı." dedi.

    İHA'ya konuşan Demirkaya, "Çok sayıda vatandaş tarihi camiyi görmek için geliyor. Köyümüzün manzarası çok güzel gelenler buraya hayran kalıyor." diye konuştu.

    Bursa daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii #2

    Bursa daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii #3

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