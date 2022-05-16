Bursa'daki ziyaretçilerin gözdesi: Valide Sultan Camii

Karacabey ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan 614 yıllık Valide Sultan Camii, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde bulunan 614 yıllık tarihi Valide Sultan Camii, 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Tarihi camiyi ve etrafındaki doğal güzellikleri görmek isteyen vatandaşlar, Uluabatlı Hasan'ın köyüne akın ediyor.

Yanından Mustafakemalpaşa Çayı akıyor

Tarihi caminin yanından akan Mustafakemalpaşa Çayı ve yeşile bürünen ova, tarihi camiye ayrı bir güzellik katıyor. Buraya gelen vatandaşlar, tarihi camide ibadetlerini yaparken etrafındaki doğal güzelliklerini keyfini çıkartıyor.

"Buraya gelenler hayran kalıyor"

Açıklamalarda bulunan Tekbirsen Genel Başkan Vekili ve Camii İmamı Zübeyir Demirkaya, "Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan tarihi camiyi Yıldırım Beyazıt Han, annesi Valide Sultan adına yaptırmıştır. 614 yıllık camii 2 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı." dedi.

İHA'ya konuşan Demirkaya, "Çok sayıda vatandaş tarihi camiyi görmek için geliyor. Köyümüzün manzarası çok güzel gelenler buraya hayran kalıyor." diye konuştu.



