Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı

Veganlar için üretilen etsiz lahmacun, hem sağlıklı hem de ucuz olunca herkes tarafından rağbet görüyor.

Bursa’da fırın işletmecisi Serkan Erötcü, veganlar için mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak etsiz lahmacun yapıp ismini de “vegancun” koydu.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Et kullanılmadığı için fiyatı da uygun olan vegancun, sadece veganlar tarafından değil, her kesimden büyük rağbet gördü.

Altıparkmak Caddesi üzerindeki pidecide yapılan vegancuna talep her geçen gün artıyor.

Bursa'da veganlar için lahmacun yaptılar VİDEO

FİYATI YÜZDE 15 DAHA UYGUN

Erötcü, “Sağlıklı ürün yaptık. Pandemi sürecinde insanların hem evde oluşları hem de sağlıklarına önem vermelerinden dolayı ürünlerimizi yenilemeye karar verdik. Lahmacun yiyen arkadaşlarımızdan sağlıklı lahmacun yapın isteği geldi. Biz de vegancun diye bir ürün yaptık. Et kullanmayarak mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak vegancunu ürettik. Bu ürün sağlıklı olduğu kadar etli lahmacuna göre fiyatı yüzde 15 daha uygun. Lezzeti güzel; fiyatı da uygun olunca herkes tarafından rağbet gördü. Vegancunu iş yerimizde 12,5 liradan satıyoruz.” dedi.