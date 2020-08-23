Bursa'da evin balkonundaki at şaşırttı

Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla atı görüntüledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilginç görüntüler kaydedildi.

Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı.

Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.