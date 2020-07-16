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    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı

    İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin, Mustafa ve Merve çiftini birbirlerine kelepçeledi.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 15:11
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    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı

    Bursa'nın ​İnegöl İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Mustafa Ayhan ve Merve Kılıç, yaklaşık bir yıl önce Ankara Polis Akademisi’nde tanıştı.

    Mezuniyetin ardından İnegöl'e atanan çift, evlenme kararı alıp bugün İnegöl Nikah Dairesi’nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

    EMNİYET MÜDÜRÜ KELEPÇE TAKTI

    Bursa İnegöl İlçesi Emniyet Müdürü Nihat Şahin, nikah masasına oturan komiser yardımcıları Mustafa Ayhan (29) ve Merve Kılıç'ı (26) birbirlerine kelepçeledi.

    29 yaşındaki Mustafa ve 26 yaşındaki Merve çiftini birbirlerine kelepçeleyen Şahin, mutluluklar diledi.

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #1

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #2

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #3

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #4

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #5

    Bursa'da evlenen komiser yardımcılarına kelepçe takıldı #6

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