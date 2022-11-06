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    Bursa'da fay kırıklığından oluşan şelale görenleri büyülüyor

    Mustafakemalpaşa'da fay hattının kırılması sonucu oluşan şelale, hazan mevsiminde ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor.
    • 06.11.2022 - 10:20
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    Bursa'da fay kırıklığından oluşan şelale görenleri büyülüyor

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu oluşan Suuçtu Şelalesi, gözleri kamaştırıyor.

    Sonbahar'ın gelişiyle renk cümbüşüne dönen şelale ziyaretçilerini büyülüyor.

    İlçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alan granit metamorfik kayalar üzerinden şelale, sesi ve görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

    Bölgenin içme su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor

    Bunun yanı sıra, Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşup 38 metreden dökülen şelale aynı zamanda ilçenin içme su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

    Bursa da fay kırıklığından oluşan şelale görenleri büyülüyor #1

    Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi var

    Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler her mevsim yoğun ilgi gösteriyor.

    Oksijen deposu

    Turistler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, çevresini saran kayın ağaçlarıyla adeta oksijen deposu durumunda bulunuyor.

    Günlük ortalama 2 bin araç ziyaret ediyor

    İHA'nın haberine göre, yaz aylarında günlük ortalama 2 bin, sonbaharda ise 500 araç girişinin yapıldığı Suuçtu Tabiat Parkı, reklam ve dizi çekimleriyle de ilçeye gelir sağlıyor.

    Bursa da fay kırıklığından oluşan şelale görenleri büyülüyor #2


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