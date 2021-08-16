Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek ve dikkat çekmek isteyen Bahtiyar Keskin, kendisini diri diri toprağa gömdü.

Toplumdaki birçok konuya dikkat çekmek için farklı projelere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanlara dikkat çekmek istedi.

Ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti.

KENDİNİ DİRİ DİRİ GÖMDÜ

Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü.

Bursa'da fidan dikimine dikkat çekmek isteyen adam, diri diri toprağa girdi VİDEO











"FİDAN OLARAK DİKİLDİM"

Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim." cevabını verdi. Uzun süre toprağın altında gömülü kalan tiyatrocu Keskin, gösterisini toprağın içinden fidan olarak çıkarak sonlandırdı.

"HEREKESİ FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM"

Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriye imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum." dedi.



