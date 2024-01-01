DHA
2024 yılı ülkenin her bölgesinde coşkuyla karşılandı.
Sevdikleriyle bir araya gelen Bursalı vatandaşlar yeni yıl heyecanına girerken, bir grubun ise İstiklal Marşı okuyarak 2024'ü karşılaması dikkati çekti.
Çevredeki vatandaşlar gençlere eşlik ederek İstiklal Marşı okurken, aralarından bir genç yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bekledi.
Danslı kutlama
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yol trafiğe açılırken gençler, müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı.
2024'ün gelişini kutlamak isteyen bazı vatandaşlar, araçlarıyla yollara çıkarak korna çalıp, konvoy oluşturdu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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