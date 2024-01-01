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Bursa'da gençlerden İstikal Marşı! Yeni yıla böyle girdiler

Bursa'da gençlerden İstikal Marşı! Yeni yıla böyle girdiler Kentin belirli noktalarında vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşılarken, kutlamalar için bir araya gelen bir grup İstiklal Marşı okudu.