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    Bursa'da göç yolundaki leyleklerin dansı

    İlkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülendi.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 15:47
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    Bursa'da göç yolundaki leyleklerin dansı

    Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzlerce leyleğin aynı anda havada uçtuğu o anlar görüntülendi.

    ADETA DANS ETTİLER

    Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı.

    Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti.

    Bursa'da göç yolundaki leyleklerin dansı VİDEO

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #1

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #2

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #3

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #4

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #5

    Bursa da göç yolundaki leyleklerin dansı #6

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