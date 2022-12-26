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- Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 26 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi
Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 26 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi
- 26.12.2022 - 10:09
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 26 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi Atıcılar Caddesi ve civarında 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Basın Sokak ve civarında 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Darı Sokak ve civarında 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA