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Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 26 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi

Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 26 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 26 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…