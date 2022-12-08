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- Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 8 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 8 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 08.12.2022 - 10:09
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi Şen Sokak ve civarında 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi, Yenice Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi’nde 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA