Bursa’da hasat fiyatları dibe vurdu, çiftçiler perişan! Tarlada kilosu 35 lira Bursa İznik'in meşhur Napolyon kirazı hasadını tamamladı ve fiyatlar düşüşe geçti! Kilosu şimdiye kadar 35 liraya kadar geriledi.

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İznik'in Çiçekli Mahallesi'nde bu yıl Napolyon kirazının hasadı erken bitti ve üreticiler rekoltenin düşük olduğunu dile getirdi.

Kiraz sezonu, beklenenden erken sona erdi ve kilogram fiyatı ilk başta 50 liradan başlayarak 35 liraya kadar geriledi.

Çiçekli'de üretim yapan çiftçiler, önceki yıllara kıyasla kiraz ağaçlarının azaldığını belirtiyor.

Çiftçi Hasan Yakşi, hasadın erken bitmesine ilişkin “Artık eskisi kadar ağaç yok. Aşırı yağışlardan dolayı, hasat zamanı kirazlar aşırı çatladı ve toplayamadık. Verim alamayınca da kiraz ağaçları söküldü. Daha önce bizim köyümüzde bir kişi 100-110 kişi kiraz toplarken, şimdi 10-20 kasa kiraz toplanıyor. Zamanla ağaçlar daha da azalacak gibi duruyor.” ifadelerini kullandı.

Bu yılki rekolte çok düşük

Kiraz bahçesinde rekoltenin düşük olduğunu söyleyen bir başka üretici Evrim Mutlu ise, “Geçen seneye bakarsak bu yıl üretim çok az. İklimler değişiyor ve istenilen verim alınamıyor. Geçen sene buradan güzel kiraz aldık, ağaçlar doluydu. Geçen yıl bir ağaçtan 4-5 kasa doldurduğumuzu biliyorum. Bizim ağaçlarımız daha yeni fidan. Büyük ağaç değil. Kiraz fiyatları da ucuza gidiyor. 50 liradan başladık, 35 liraya kadar fiyatlar düştü. Maliyetler de yükseldi. Bir işçinin maliyeti bin TL. Bir kişi sadece kendine toplayabiliyor. Durum böyle olunca, kesimler oluyor. Biz bu kiraz bahçesini kesip, şeftali bahçesine çevirmeyi düşünüyoruz” dedi.

KAYNAK: İHA