Bursa'da hayatındaki her şey ters gidince bisiklete ters bindi: Nasrettin Hoca'dan ilham aldım... Akan trafikte ters bindiği bisikletiyle yolculuk yapan adam Nasrettin Hoca’dan ilham aldığını söyleyerek "6 yaşımda bisikleti ters sürmeyi öğrendim. İlham kaynağım Nasrettin Hoca oldu” dedi.

İHA

Geçtiğimiz günlerde bisikletine ters binerek trafiğe çıkan Yusuf Güler’in görüntüsü, birçok sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.

Hayatındaki birçok şeyin ters gittiğini söyleyen Güler, Türk mizah ustası Nasrettin Hoca’dan ilham alarak bisiklete ters bindiğini söyledi.

Hayatında birçok şeyin ters gitmesine rağmen dünyaya pozitif bakan Güler, “Madem her işim ters gidiyor, bisikletim de ters gitsin” şeklinde konuştu.

"İlham kaynağım Nasrettin Hoca oldu

Çocukluğunda Türk mizah ustası Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binme hikayesinden esinlenerek bisiklete ters binmeye başladığını söyleyen Güler, şöyle dedi:

Bisiklet sürmeyi 5 yaşında kuzenimin bisikletiyle öğrendim. 6 yaşımda da Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binme hikayesi gözümün önünde canlandığı için acaba ben de ters sürebilir miyim diye düşündüm.



6 yaşımda da bisikleti ters sürmeyi öğrendim. İlham kaynağım Nasrettin Hoca oldu.

“Hayatımda da her şey ters gitti”

Bisikletini ters sürerek dikkat çekmek istediğini ifade eden Güler, şunları ifade etti:

Hayata dair yaşamış olduğum olumsuzluklar, hayatımda her şeyin ters gitmesi, hiçbir işimin rast gitmemesi benim bu şekilde farkındalık hareketi başlatmama sebep oldu.



Madem benim bisikleti ters sürebilme yeteneğim var, bundan sonra bisikleti ters süreceğim dedim. Madem her işim ters gidiyor, bisikletim de ters gitsin.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)