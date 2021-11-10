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    Bursa'da her ekim ayında balıklar telef oluyor

    Her sene aynı dönemde balıklar telef olurken köy halkı, Susurluk Şeker Pancarı Fabrikası'ndan salınarak köylerine kadar gelen atık suyun neden olduğunu düşünüyor.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 15:51
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    Bursa'da her ekim ayında balıklar telef oluyor

    Bursa'daki, Susurluk Çayı güzergahı üzerinde bulunan Çeltikçi Mahallesi'nde, her yıl ekim ayında balıklar telef oluyor.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da koku nedeniyle kendini belli eden birçok balık telef oldu.

    BALIKLAR DERE KENARINA VURDU

    Dere kenarına vuran balıklar, köylülerin dikkatini çekerek araştırma başlatıldı.

    Bursa da her ekim ayında balıklar telef oluyor #1

    ATIK SU NEDEN OLUYOR İDDİASI

    Köy halkı tekrara düşen bu olaya, Susurluk Şeker Pancarı Fabrikası'ndan salınan atık suyun neden olduğunu düşünüyor.

    Özellikle pancar döneminde artan balık ölümlerinin sürekliliğinden endişe ediliyor.

    Bursa da her ekim ayında balıklar telef oluyor #2

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