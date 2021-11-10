Bursa'da her ekim ayında balıklar telef oluyor

Bursa'da her ekim ayında balıklar telef oluyor

Her sene aynı dönemde balıklar telef olurken köy halkı, Susurluk Şeker Pancarı Fabrikası'ndan salınarak köylerine kadar gelen atık suyun neden olduğunu düşünüyor.

Bursa'daki, Susurluk Çayı güzergahı üzerinde bulunan Çeltikçi Mahallesi'nde, her yıl ekim ayında balıklar telef oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da koku nedeniyle kendini belli eden birçok balık telef oldu.

BALIKLAR DERE KENARINA VURDU

Dere kenarına vuran balıklar, köylülerin dikkatini çekerek araştırma başlatıldı.

ATIK SU NEDEN OLUYOR İDDİASI

Köy halkı tekrara düşen bu olaya, Susurluk Şeker Pancarı Fabrikası'ndan salınan atık suyun neden olduğunu düşünüyor.

Özellikle pancar döneminde artan balık ölümlerinin sürekliliğinden endişe ediliyor.