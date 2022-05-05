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Bursa'da kaçan papağan için ekipleri seferber ettiler

Bursa'da kaçan papağan için ekipleri seferber ettiler

Otomobille seyahate çıkan ailenin papağanı kafesten uçtu. Kaçan papağanı yakalamak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.