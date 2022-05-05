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    Bursa'da kaçan papağan için ekipleri seferber ettiler

    Otomobille seyahate çıkan ailenin papağanı kafesten uçtu. Kaçan papağanı yakalamak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
    • 05.05.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:33
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    Bursa'da kaçan papağan için ekipleri seferber ettiler

    Can Ailesi, bayramda gittikleri Eskişehir'den Bursa'ya dönmek üzere yola çıktı.

    Aile, İnegöl ilçesindeki alışveriş merkezinde mola verdi.

    Otomobilin kapısı açıldığı sırada ailenin ‘Koko’ isimli papağanı da kapısı açık kalan kafesten uçtu.

    İtfaiyeden yardım istediler

    Papağan, Bursa- Ankara yolundaki aydınlatma direğine kondu. Mert Can, kuşu dönmeyince itfaiyeden yardım istedi. Trafik polisleri, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yapması için yolun bir şeridini ulaşıma kapattı.

    Ağaçtaki papağan kurtarıldı

    DHA'nın aktardığı habere göre; sepetli itfaiye aracıyla direğe çıkan itfaiye eri, kuşu kafesine koydu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan papağan, Mert Can’a teslim edildi. Can Ailesi, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

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