Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.942
0.14%
BTXN Coin
18.40
-8.32%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bursa'da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu

    Köylü kadınlar, 2 buçuk yıl boyunca fırınlarda yaptıkları ekmekleri satarak köylerine yeni bir cami yapılmasına destek oldular.
    • 01.05.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu

    Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy’de halk, eski camilerinin yerine yenisini yaptırmak için 2 yıl önce temel attı.

    Köyün kadınları da cami için kollarını sıvadı.

    İHA'nın haberine göre; hayırseverler tarafından gönderilen unlarla köydeki fırında ekmek yapan kadınlar, 2 buçuk yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek sattı.

    Kadınların çalışması ve hayırseverlerin destekleri ile 4 milyon liralık cami ibadete açıldı.

    “Köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk”

    Köylerine cami yaptırmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Böşköylü kadınlar, "Camimizin yapımına muhtarımızın öncülüğünde 2,5 yıl önce başlandı. Biz de köyün kadınları olarak köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk. Bizim yaptığımız ekmekler ve hayırseverlerin destekleriyle camimiz ibadete açıldı, çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #1

    “2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık”

    Orhaneli'nin en güzel camisini köylerine yaptırdıklarını belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzde 2,5 yıl önce cami yaptırmaya karar verdik. Köyümüzün kadınları ekmek yaparak destek olmak istediklerini söyledi. Her gün 10 fırın ekmek yaptılar, biz de Bursa'da sattık. Hayırseverler de destek oldu. 2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık. Cami bugünkü fiyatlarla 4 milyon liraya mal oldu." şeklinde konuştu.

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #2

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #3

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #4

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #5

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #6

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #7

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #8

    Bursa da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu #9


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Adana'da berberlerin bayram mesaisi başladı
    Ekonomi

    Adana'da berberlerin bayram mesaisi başladı

    Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü
    Futbol

    Trabzonspor taraftarları kale ağlarını söktü

    Görüş Bildir