Bursa'da, kadınlar ekmek satarak cami yapımına destek oldu

Köylü kadınlar, 2 buçuk yıl boyunca fırınlarda yaptıkları ekmekleri satarak köylerine yeni bir cami yapılmasına destek oldular.

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy’de halk, eski camilerinin yerine yenisini yaptırmak için 2 yıl önce temel attı.

Köyün kadınları da cami için kollarını sıvadı.

İHA'nın haberine göre; hayırseverler tarafından gönderilen unlarla köydeki fırında ekmek yapan kadınlar, 2 buçuk yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek sattı.

Kadınların çalışması ve hayırseverlerin destekleri ile 4 milyon liralık cami ibadete açıldı.

“Köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk”

Köylerine cami yaptırmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Böşköylü kadınlar, "Camimizin yapımına muhtarımızın öncülüğünde 2,5 yıl önce başlandı. Biz de köyün kadınları olarak köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk. Bizim yaptığımız ekmekler ve hayırseverlerin destekleriyle camimiz ibadete açıldı, çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık”

Orhaneli'nin en güzel camisini köylerine yaptırdıklarını belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzde 2,5 yıl önce cami yaptırmaya karar verdik. Köyümüzün kadınları ekmek yaparak destek olmak istediklerini söyledi. Her gün 10 fırın ekmek yaptılar, biz de Bursa'da sattık. Hayırseverler de destek oldu. 2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık. Cami bugünkü fiyatlarla 4 milyon liraya mal oldu." şeklinde konuştu.