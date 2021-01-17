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    Bursa'da kar yağışı koronavirüsü unutturdu

    Bursa'da kar yağışı korona virüsü ve sosyal mesafeyi unutturdu. Bir grup genç karlar üzerine horon oynarken, bir grup genç ise ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 06:06
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 06:11
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    Bursa'da kar yağışı koronavirüsü unutturdu

    Bursa'da etkili olan kar yağışını, kısıtlama sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinden seyrederken bazı vatandaşlar ise sokaklarda keyfini çıkardı.

    SOSYAL MESAFEYİ UNUTARAK HORON OYNADILAR

    Nilüfer ilçesinde bir grup genç sosyal mesafeyi ve kısıtlaması unutarak karlar üzerine müzik eşliğinde horon oynadı.

    Yıldırım ilçesinde bir grup genç ise ATV araçlarıyla karlar üzerinde safari yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

    Bursa'da kar yağışı koronavirüsü unutturdu İZLE

    Bursa da kar yağışı koronavirüsü unutturdu #1

    Bursa da kar yağışı koronavirüsü unutturdu #2

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