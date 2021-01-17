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Bursa'da kar yağışı koronavirüsü unutturdu

Bursa'da kar yağışı koronavirüsü unutturdu

Bursa'da kar yağışı korona virüsü ve sosyal mesafeyi unutturdu. Bir grup genç karlar üzerine horon oynarken, bir grup genç ise ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı.