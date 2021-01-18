Bursa'da kardan adam ve kadınlar yüzleri gülümsetti

Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti kimisi salıncağa bindirdi kimisi imam cübbesi giydirip arkasında saf tuttu. Bazıları da koronavirüse dikkat çekmek için kardan adamın yüzüne maske taktı.

Bursa'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında vatandaşlar, kardan adam yaptı.

Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük ilgi gördü.

Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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KARDAN ADAMIN ARKASINDA SAF TUTTULAR

Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adam da büyük ilgi gördü.

Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık, Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti.

Birçok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar, en usta heykeltıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı.

SALINCAKTA SALLANAN KARDAN ADAM

Parktaki salıncaklar da bu sene boş geçilmedi.

Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken, bazı evlerin balkonlarına da özellikle kurulan salıncaklarda kardan adamlar eğlendirildi.

Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Nilüfer ilçesinde de bir esnaf, koronavirüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.