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    Bursa'da karısında özür dilemek için pankart astı

    Kimliği belirsiz bir kişi eşini sinirlendirten sonra çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart asarak özür diledi.
    • 20.11.2022 - 09:54
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    Bursa'da karısında özür dilemek için pankart astı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sebebi bilinmyen bir sebeple eşiyle problem yaşayan adam kendini affetirmek için bir yöntem denedi.

    Farklı görüşlere ortam yaratan yöntem görenleri güldürdü.

    Sorunları çözmek isteyen adam karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.

    Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.

    Farklı fikirler ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre, bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır". dedi.

    Bursa da karısında özür dilemek için pankart astı #1

    Bursa da karısında özür dilemek için pankart astı #2

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