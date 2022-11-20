Bursa'da karısında özür dilemek için pankart astı

Kimliği belirsiz bir kişi eşini sinirlendirten sonra çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart asarak özür diledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sebebi bilinmyen bir sebeple eşiyle problem yaşayan adam kendini affetirmek için bir yöntem denedi.

Farklı görüşlere ortam yaratan yöntem görenleri güldürdü.

Sorunları çözmek isteyen adam karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı.

Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.

Farklı fikirler ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır". dedi.