Bursa'da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek

20 bin liralık köpeği çalınan vatandaş, köpeğini bulup getirene kuzu hediye edeceğini açıkladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hançerli köyünde yaşayan Hasan Tuna'nın 20 bin lira değerindeki av köpeği, evinin önünden çalındı.

‘Çok iyi avcılık’ yaptığı belirtilen köpeğin gece saatlerinde çalındığını söyleyen Tuna, her yerde onu arıyor.

Köpeği getirene kuzu hediye edecek

Tuna, genç avcı köpeğini bulup getirene de ödül verecek.

İHA’ya konuşan Hasan Tuna, “Köpeğim cins bir köpekti, çok iyi avcılık yapıyordu. Uzun yıllar benim yanımdaydı. Değeri şu an 20 bin lira olan köpeğim, evimin önünden çalındı. Köpeğimi bulup getirene kendi yetiştirdiğim kuzu hediye edeceğim.” dedi.