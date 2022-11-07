Petrol
97.56
-1.02%
Euro
18.5088
0.09%
Dolar
18.6076
0.22%
Altın
999.43
-0.45%
Borsa
4254
0.89%
Bitcoin
390.890
-1.29%
BTXN Coin
10.31
-0.29%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Bursa'da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek

    20 bin liralık köpeği çalınan vatandaş, köpeğini bulup getirene kuzu hediye edeceğini açıkladı.
    • 07.11.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek

    Bursa’nın Mudanya ilçesi Hançerli köyünde yaşayan Hasan Tuna'nın 20 bin lira değerindeki av köpeği, evinin önünden çalındı.

    ‘Çok iyi avcılık’ yaptığı belirtilen köpeğin gece saatlerinde çalındığını söyleyen Tuna, her yerde onu arıyor.

    Köpeği getirene kuzu hediye edecek

    Tuna, genç avcı köpeğini bulup getirene de ödül verecek.

    İHA’ya konuşan Hasan Tuna, “Köpeğim cins bir köpekti, çok iyi avcılık yapıyordu. Uzun yıllar benim yanımdaydı. Değeri şu an 20 bin lira olan köpeğim, evimin önünden çalındı. Köpeğimi bulup getirene kendi yetiştirdiğim kuzu hediye edeceğim.” dedi.

    Bursa da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek #1

    Bursa da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek #2

    Bursa da kayıp köpeğini bulana kuzu hediye edecek #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Trakya'daki nehirler, iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor
    Yaşam

    Trakya'daki nehirler, iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

    Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sıcaklıklar artıyor
    Teknoloji

    Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sıcaklıklar artıyor

    Görüş Bildir