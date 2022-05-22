Bursa'da kimya mezunu mübaşir, avukat oldu

Kimya bölümünü bitirdikten sonra KPSS ile mübaşir olan Salih Aksu, önce adalet bölümünü, sonra hukuk fakültesini bitirerek avukatlık cübbesini giydi.

Bursa’da ikamet eden Salih Aksu, Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olmasının ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü bitirdi.

KPSS’ye girerek 2012’de Bursa Adliyesi 5’İNCİ Ağır Ceza Mahkemesi’ne mübaşir olarak atanan Aksu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden de Adalet bölümünü bitirdi.

Bir yandan da hukuk fakültesine hazırlanan Aksu’nun hayatı tamamen değişti.

DHA’nın haberine göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Aksu, buradaki eğitimini tamamladıktan 1 yıl sonra 2021 yılında avukatlık cübbesini giydi.

“İstemeden, tamamen aldığım puana göre bir tercih yaptım”

Kimyagerliği isteyerek okumadığını belirten Salih Aksu, şu açıklamalarda bulundu:

“2004 yılında üniversiteye giriş yaptım. O tarihlerde çok fazla yönlendirme yoktu. İstemeden, tamamen aldığım puana göre bir tercih yaptım. Okuduktan sonra da bu mesleği yapamayacağımı düşünmeye başladım. Sonrasında KPSS sınavına girip mübaşir oldum. Fakat o mesleğin de bana göre olmadığını düşündüm. Avukatlık mesleğini de burada tanıdım. Buraya gelmeden önce avukatlık konusunda çok da bir bilgim yoktu. Avukatlığın nasıl bir meslek olduğunu gördükten sonra bu meslek için benim de yapabilecek bir şeylerim olduğunu düşününce ben de avukat olmaya karar verdim.





“Sınavda Türkiye 119'uncusu oldum”

Mübaşirlik yaptığım dönemde üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ciddi bir hazırlık yaptım ve bunun karşılığını aldım. Girdiğim sınavda Türkiye 119'uncusu oldum. Bir yandan Bursa Adliyesi'nde çalıştığım için Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ilk tercihime yazdım. 4 senede de okulumu bitirdim. Ondan sonra da staj bitince cübbemi giydim.

“İlk başlarda çok heyecanlanmıştım”

Avukat olduğum zaman ilk başlarda çok heyecanlanmıştım. Yıllarca mübaşir olarak duruşmalara girdim. Ama mübaşir olarak duruşmaya girmek başka, avukat olarak girmek başka. Birinin hakkını savunuyorsunuz, bunu layıkıyla yerine getirmek gerekiyor. Bu yüzden inanılmaz heyecanlanmıştım. İlk duruşmada sesim bile titremişti. Normalde çok standart olan bir duruşmaya girme işlemi, benim için o an çok zor bir işti. Aslında kendime bundan sonra çok hedef koymak istemiyorum. Bu yaptığım işi layıkıyla yapıp, müvekkillerim ve çevremdekilerin nezdinde iyi bir hukukçu olarak görünmek istiyorum. Avukatlık başka bir şey, hukukçu olmak başka bir şey. Ben iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Şu aşamada tek hayalim bu.”

