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- Bursa'da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı
Bursa'da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı
Buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek, halatla suya giren itfaiye ekiplerince donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
- DHA
- 14.03.2022 - 10:36
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Sarıpınar Mahallesi'nde sokak köpeği, buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı.
Buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşen köpeği görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
KÖPEĞİ ISITIP BAKIMINI YAPTILAR
Kısa sürede gelen ekipler, derinliği 10 metreye ulaşan sulama göletine halatla indi. Ekipler, donmak üzere olan köpeği kurtardı. Köpek, ısıtılıp, bakımı yapıldıktan sonra bırakıldı.