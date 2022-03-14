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    Bursa'da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı

    Buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek, halatla suya giren itfaiye ekiplerince donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 10:36
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    Bursa'da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Sarıpınar Mahallesi'nde sokak köpeği, buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı.

    Buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşen köpeği görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

    KÖPEĞİ ISITIP BAKIMINI YAPTILAR

    Kısa sürede gelen ekipler, derinliği 10 metreye ulaşan sulama göletine halatla indi. Ekipler, donmak üzere olan köpeği kurtardı. Köpek, ısıtılıp, bakımı yapıldıktan sonra bırakıldı.

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #1

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #2

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    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #4

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #5

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #6

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #7

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #8

    Bursa da kırılan buzlu gölete düşen köpek, son anda kurtarıldı #9


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