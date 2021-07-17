Kızıl geyikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yakalandı. Bölgede kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında artırılması hedefleniyor.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince, il genelinde fotokapan ile kızıl geyik izleme çalışması yürütülüyor.

AVLANMASI YASAK OLAN TÜRLERE KORUMA

Çalışmalar kapsamında, kızıl geyikler dişi, erkek ve yavru bireyler olarak takip edilirken, elde edilen veriler ışığında, avlanması yasak olan türün yoğun olduğu alanlarda koruma ve kontrol çalışmalarına ağırlık veriliyor.

HEDEF POPÜLASYONUN ARTIRILMASI

Yapılan izleme ve envanter çalışması ile Bursa ve ilçelerinde kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında artırılması hedefleniyor.

Bursa'da kızıl geyikler fotokapana yakalandı VİDEO