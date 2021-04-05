Bursa'da köpeğini bulana para ödülü verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Vedat Ay, kaybettiği köpeği Leydi’yi bulana bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Bursa İnegöl’de yaşayan Vedat Ay’ın, 'Leydi' ismini verdiği Amerikan Cocker cinsi köpeği, Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerinin bahçesindeyken kayboldu.

2,5 yıldır baktığı köpeğini sokak sokak gezerek arayan Vedat Ay, sonuç alamadı.

Ay, köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirtti.

"KAYBOLDU DİYE AĞLIYORUM"

Ay, "Leydi ismini verdiğim köpeğim dün saat 16.00'dan beri kayıp. Her yerde aradım, bulamadım. İnşallah dışarıda kalmaz, çok ağlar. İnşallah biri bulur, evinde tutar. Kayboldu diye ağlıyorum. 2,5 yıldır benimle. Bulana bin TL ödül vereceğim." dedi.









