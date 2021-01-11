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    Bursa'da köpeklerin drone ile imtihanı

    İlk kez drone gören köpeklerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Köpeklerin drone kovaladığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 12:16
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    Bursa'da köpeklerin drone ile imtihanı

    Bursa’nın Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerinde köpekler ilk kez drone gördü.

    İlk defa drone ile karşılaşan köpeklerin şaşkınlığı ise tavırlarından belli oldu.

    DRONE'U KOVALADILAR

    Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler, cihaz hızlandığında peşinden koşturarak yakalamaya çalıştı.

    Bursa'da köpeklerin drone ile imtihanı VİDEO


    KAMERAYA KAYDEDİLDİ

    O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

    Bursa da köpeklerin drone ile imtihanı #1

    Bursa da köpeklerin drone ile imtihanı #2

    Bursa da köpeklerin drone ile imtihanı #3

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