İlk kez drone gören köpeklerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Köpeklerin drone kovaladığı anlar, kameraya yansıdı.

Bursa’nın Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerinde köpekler ilk kez drone gördü.

İlk defa drone ile karşılaşan köpeklerin şaşkınlığı ise tavırlarından belli oldu.

DRONE'U KOVALADILAR

Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler, cihaz hızlandığında peşinden koşturarak yakalamaya çalıştı.

Bursa'da köpeklerin drone ile imtihanı VİDEO







KAMERAYA KAYDEDİLDİ

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.



