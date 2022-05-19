Bursa'da köpeklerin saldırdığı tavşana kedi sahip çıktı

Yolda köpeklerin saldırdığı tavşanı yeni doğum yapan kedisine götüren genç adam, kedisinin tavşanı anne gibi sahiplenmesine vesile oldu.

Bursa'nın kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan 32 yaşındaki Şeref Aydın, aracını bir anda durdurdu.

Yavru tavşanın köpekler tarafından kovalandığını gören Aydın, çevrede anne tavşan göremeyince yavru tavşanı eve götürdü.

Şeref Aydın, ‘Çilek’ ismini verdiği tavşanı, yeni doğum yapan ‘Boncuk’ adındaki kedisinin yanına koydu. Anne kedi, yavrularıyla birlikte tavşanı da sahiplenip, emzirmeye başladı.

Tavşanı kendi yavrusu gibi besledi

Tavşanı büyüyünce doğaya salacağını belirten Şeref Aydın, "Kurşunlu’daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimizde ‘Boncuk’ isimli kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de ‘Çilek’ koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız." dedi.





































