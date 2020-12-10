Bursa'da koronavirüs kostümüyle farkındalık etkinliği

İnegöl ilçesinde yeşil renkli küre şeklinde "koronavirüs kostümü" giyerek sokaklarda gezen tiyatrocu, vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kuralını hatırlattı.

Vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık çalışmaları yapılan İnegöl'de, koronavirüs salgınını konu alan bir etkinlik düzenledi.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın hazırladığı çalışma kapsamında bir personel, vatandaşların bilgilendirilmesi için koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe, temizlik uyarısında bulundu.

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SESSİZCE YAKLAŞIP UYARDI

Kimi zaman bankamatikte sıra bekleyen vatandaşların arasına giren kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına giden "koronavirüs", bazen de grup halinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak uyardı.

MESAFE KLİBİ

Çalışma, sosyal medya paylaşımları için belediye tarafından Serdar Ortaç'ın "Mesafe" şarkısıyla klibe dönüştürüldü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine kritik bir süreçte vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmamasına dikkati çekmek için bir arkadaşımız koronavirüs kostümüyle çarşıda ve sokakta gezdi. Virüsün her yerde olduğunun en belirgin halini aslında bu farkındalık çalışmamızla anlatmış olduk. Hep birlikte kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız inşallah."