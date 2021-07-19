Kurban satıcısı Özgür Karaman, yaptığı pazarlık sırasında kolunu çatlattı. Karaman, "3 gün süren bir pazarlığın sonucunda, istediği danayla beraber kolumu aldı. Kolumda çatlak var" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'na gelen satıcı Özgür Karaman, kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler ile pazarlık yapmaya başladı.

Karaman'a ait bir boğayı beğenen Özgür, 3 gün boyunca boğa için pazarlığa geldi. İkili son yapılan pazarlık ile anlaşmayı başardı.

BEĞENDİĞİ BOĞA İÇİN 3 GÜN BOYUNCA PAZARLIK YAPTI

Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Bu sırada Kahraman’ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşmayı sağladı.

Bursa'da kurban pazarlığı yaparken kolu çatladı VİDEO

KOLU ÇATLADI

Güler’le anlaştıktan yaklaşık 45 dakika sonra sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Burada doktorlar Kahraman’ın kolunun çatladığını tespit ederek, sargıya aldı.

Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Kahraman’ın videosuna, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

SARGILI KOLU İLE YENİDEN PAZARLIK YAPTI

Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı. Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı.

İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

"PAZARLIK YAPTIĞIM KİŞİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

Olayı anlatan Özgür Kahraman şu ifadeleri kullandı;

“3 gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu aldı. Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım.

Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara’ya dönünce detaylı baktıracağım. Daha önce benzer bir pazarlık yaşamıştım ama bu kadar değildi, orada incinmişti şimdi ise çatladı. Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp, özür diledi.

Ben ona ‘Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek’ dedim. O ‘Canın sağ olsun’ dedi. Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum.





"PAZARLIKTAN YARIM SAAT SONRA KOLUM AĞIRMAYA BAŞLADI"

Bu koldan sonra istediği fiyat neyse tamam diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken, sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi.

Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar. Pazarlıktan yarım saat sonra kolum ağrımaya başladı.

Hastaneye gittim, çatlak var dediler. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı. Sosyal medyadan bu olayı görenler şaşırdı, eş dost herkes aradı.”