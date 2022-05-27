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    Bursa'da Kurşunlu Çileği'nin hasadı başladı

    Meşhur kurşunlu çileğinin hasadı başladı. 5 ülkeye ihraç edilen Kurşunlu Çileği'nde hedef 350 bin ton rekolte.
    • 27.05.2022 - 12:47
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    Bursa'da Kurşunlu Çileği'nin hasadı başladı

    Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi kurşunlu çileğinin hasadına başlandı.

    İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinin ilk hasadı gerçekleştirilirken, çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay boyunca sürecek.

    5 ülkeye ihraç ediliyor

    Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve 1100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor.

    "350 bin ton rekolte beklentimiz var"

    Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3,5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. Pazar sıkıntısı da yok. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Reçinesi, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs'ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder." dedi.

    "Çilek köyü olarak anılıyoruz"

    DHA'nın haberine göre, Kurşunlu çileğinin sadece iç pazara verilmediğini, ihraç da edildiğini söyleyen Çelik, "5 ülkeye ihraç ediyoruz. Çilek köyü olarak anılıyor. Mahalle sakinleri gelirlerini çilekten karşılıyorlar." diye söyledi.

    Bursa da Kurşunlu Çileği nin hasadı başladı #1

    Bursa da Kurşunlu Çileği nin hasadı başladı #2

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