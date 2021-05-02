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    Bursa'da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı

    Lokantanın baca kısmından içeri düşünce mahsur kalan kedi ve yavrusu, durumu fark eden Leyla Asan'ın HAYDİ uygulamasını kullanarak çağırdığı polislerin çalışmasıyla kurtarılarak sokağa salındı.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:12
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    Bursa'da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı

    Dün saat 11.00 sırlarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde anne ve yavru sokak kedisi, tadilatta olan ve pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan bir lokantanın baca kısmından içeri girdi.

    Dışarı çıkamayan anne ve yavru kedi içeride mahsur kaldı. Bu sırada dükkanın önünden geçen Leyla Asan, içeride kedilerin mahsur kaldığını fark etti.

    HAYDİ İLE YARDIM İSTEDİ

    Daha önce de içeriye kedi düştüğünü ve çıkamayınca öldüğünü öğrenen Asan, telefonunda bulunan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) programını kullanarak polis ekiplerinden yardım istedi.

    Bursa'da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı ViDEO

    Bursa da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı #1

    KEDİLER KURTARILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonunda dükkan sahibine ulaştı. İş yeri sahibi A.D.'nin kapıyı açmasının ardından anne ve yavru kedi dışarı çıktı.

    Bursa da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı #2

    POLİSLERE TEŞEKKÜR

    Polis ekiplerine teşekkür eden Asan, "Burada 2 kedinin mahsur kaldığını gördük. Daha önce de içeride kediler mahsur kalmış ve ölenler olmuştu. Artık onları çıkarmanın bir yolunu aradık ve HAYDİ uygulamasından ihbarda bulundum. Emniyetten arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar çok uğraştılar.

    Özellikle Asayiş Şube Müdürü Erol Turan'a çok teşekkür ederim. Kendisi geldi ve ilgilendi. Hayvanları çok şükür çıkarmayı başardık. Yoksa onlar da ölecekti. HAYDİ uygulamasını kullandım. Arkadaşlardan Allah razı olsun. Hemen ilgilendi ve ellerinden gelen her şeyi yaptılar." dedi.

    Bursa da lokantada mahsur kalan kedi, HAYDİ uygulamasıyla kurtarıldı #3

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