Bursa'da mahalleli polisle beraber ayı aradı

Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bursa’da yaz ayları ile birlikte Uludağ’ın yamaçlarında yaşayan ayıların yerleşim alanına indiği iddia edildi. Vatandaşlar merkez ilçe Yıldırım'a bağlı Fidyekızık mahallesinde ayı gördüklerini polise ihbar etti.

AYIYI MERAK EDENLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, ayıyı merak ederek sokağa çıkan insanlara eve girmeleri gerektiğini telkin etti.

Polis ve arama ekiplerinin uzun süren aramalarına mahallide destek verdi.



































