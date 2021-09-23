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    Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar

    Ormandan mahalleye inen aç ayı, çevrede panik yaşattı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 17:48
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    Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda gezinen bir ayı, yemek aramak için Tüfekçikonak Mahallesi'ne indi.

    Mahallede ayıyı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

    ARAÇLARA BİNİP KOVALADILAR

    Bazı vatandaşlar ise araçlarına binerek ayıyı ormana doğru kovalamaya başladı.

    İşte o anlar....

    Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar

    Bursa da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar #1

    Bursa da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar #2

    Bursa da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar #3

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