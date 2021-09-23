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- Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar
Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar
Ormandan mahalleye inen aç ayı, çevrede panik yaşattı.
- İHA
- 23.09.2021 - 17:05
- Güncelleme : 23.09.2021 - 17:48
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda gezinen bir ayı, yemek aramak için Tüfekçikonak Mahallesi'ne indi.
Mahallede ayıyı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
ARAÇLARA BİNİP KOVALADILAR
Bazı vatandaşlar ise araçlarına binerek ayıyı ormana doğru kovalamaya başladı.
İşte o anlar....
Bursa'da mahalleye inen ayıyı arabayla kovaladılar