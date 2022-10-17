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Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı

Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı

Çok sayıda yaralı hayvan kurtaran hayvansever bir vatandaş, bu kez de merdiven boşluğuna düşen baykuşu yanında getirdiği ekipmanlar ile kurtardı.