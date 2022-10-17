Petrol
92.01
0.41%
Euro
18.1221
0.32%
Dolar
18.589
0.11%
Altın
990.37
0.86%
Borsa
3802
4.83%
Bitcoin
366.953
1.56%
BTXN Coin
9.26
-2.11%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı

    Çok sayıda yaralı hayvan kurtaran hayvansever bir vatandaş, bu kez de merdiven boşluğuna düşen baykuşu yanında getirdiği ekipmanlar ile kurtardı.
    • 17.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı

    Bursa’da, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir apartmanın merdiven boşluğuna baykuş girdi.

    Merdiven boşluğuna sıkışan kuşu bir türlü çıkaramayan bina sakinleri, çareyi bugüne kadar çok sayıda yaralı hayvanları iyileştiren İbrahim Sargın'a haber vermekte buldu.

    Getirdiği ekipmanlar ile baykuşu kurtardı

    Sargın, apartman sakinlerinden haber alınca yaralı hayvanları kurtarmak için oluşturduğu ekipmanları alıp baykuşun imdadına koştu

    İHA'nın haberine göre; bu anları yanında getirdiği kamera ile kayıt altına alan Sargın, baykuşa zarar vermemek için uzun gayret sarfetti.

    Sargın, yanında getirdiği file yardımıyla yakaladığı baykuşu, ait olduğu doğaya saldı.

    Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı

    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #1


    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #2

    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #3

    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #4

    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #5

    Bursa da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı #6


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bikinili pozları parmak ısırttı!
    Medya

    Bikinili pozları parmak ısırttı!

    William Beckford'un başyapıtı: Vathek
    Kitap

    William Beckford'un başyapıtı: Vathek

    Görüş Bildir