- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı
Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı
Çok sayıda yaralı hayvan kurtaran hayvansever bir vatandaş, bu kez de merdiven boşluğuna düşen baykuşu yanında getirdiği ekipmanlar ile kurtardı.
- 17.10.2022 - 10:06
- Güncelleme : 17.10.2022 - 13:56
Bursa’da, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir apartmanın merdiven boşluğuna baykuş girdi.
Merdiven boşluğuna sıkışan kuşu bir türlü çıkaramayan bina sakinleri, çareyi bugüne kadar çok sayıda yaralı hayvanları iyileştiren İbrahim Sargın'a haber vermekte buldu.
Getirdiği ekipmanlar ile baykuşu kurtardı
Sargın, apartman sakinlerinden haber alınca yaralı hayvanları kurtarmak için oluşturduğu ekipmanları alıp baykuşun imdadına koştu
İHA'nın haberine göre; bu anları yanında getirdiği kamera ile kayıt altına alan Sargın, baykuşa zarar vermemek için uzun gayret sarfetti.
Sargın, yanında getirdiği file yardımıyla yakaladığı baykuşu, ait olduğu doğaya saldı.
Bursa'da merdiven boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı